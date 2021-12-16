ГЭЦ пересмотрит тестовые задания по истории для II и III групп специальностей

17:16 Состоялось заседание рабочих групп Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) по биологии и истории.

Состоялось заседание рабочих групп Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) по биологии и истории.

Как сообщили Report в ГЭЦ, на заседании рабочей группы по биологии обсуждался анализ заданий, включенных во вступительный экзамен в высшие учебные заведения в этом году для IV группы специальностей.

На основе статистических показателей результатов экзамена каждое задание было проанализировано с точки зрения степени сложности и соответствия темам. Участники заседания высказали мнения и предложения по вопросу.

На заседании рабочей группы по истории состоялось обсуждение научно-методической статьи, посвященной Отечественной войне Азербайджана. Приняты во внимание замечания и предложения, высказанные участниками в связи со статьей.

Было отмечено, что поскольку учебники по истории в общеобразовательных учреждениях не содержат подробной информации о Второй карабахской войне, будут пересмотрены тестовые задания вступительных экзаменов в вузы по II и III группам специальностей в 2022 году.