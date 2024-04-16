ГЭЦ: На выпускном экзамене 39 учащихся набрали максимальный балл

На состоявшемся 10 марта выпускном экзамене для учащихся 11-х классов 39 учеников набрали максимальные 300 баллов.

На состоявшемся 10 марта выпускном экзамене для учащихся 11-х классов 39 учеников набрали максимальные 300 баллов.

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Из 53 102 прошедших регистрацию учащихся 479 не явились на экзамен. Кроме того, результаты 11 выпускников аннулированы за нарушение правил экзамена.

Для рассмотрения заявлений по результатам экзаменов в ГЭЦ будет действовать апелляционная комиссия. Учащиеся могут обратиться в апелляционную комиссию, заполнив электронный бланк на сайте ГЭЦ с 23 по 25 апреля.