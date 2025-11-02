Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат бухгалтера

    Наука и образование
    • 02 ноября, 2025
    • 14:30
    ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат бухгалтера

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 2 ноября провел II этап экзамена (по законодательству) для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера.

    Об этом Report сообщили в Центре.

    Согласно информации, экзамен был проведен в электронной форме в Баку и Нахчыване.

    Кандидатам было отведено три часа, в течение которых они должны были решить 40 тестовых заданий по законодательству, соответствующих выбранному типу сертификата. В экзамене в общей сложности приняли участие 750 человек.

    Окончательные результаты будут объявлены через четыре недели.

    ГЭЦ экзамены сертификат бухгалтера
    Фото
    Peşəkar mühasib sertifikatı almaq istəyənlər üçün test imtahanının II mərhələsi keçirilib

    Последние новости

    15:15

    Задержаны подозреваемые в кражах в Сумгайыте и Баку

    Происшествия
    15:02
    Фото

    Из-за ударов ВС РФ Донецкая область Украины обесточена, погибли пять человек

    Другие страны
    14:53

    Фидан: РКК должна прекратить деятельность в Ираке и Сирии

    В регионе
    14:45

    Пятеро немецких альпинистов погибли при сходе лавины на севере Италии

    Другие страны
    14:43

    Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    14:39

    Азербайджанский рефери будет судить матч "Арсенала" в Лиге чемпионов

    Футбол
    14:34

    Гарри Кейн может перейти из "Баварии" в "Барселону"

    Футбол
    14:30
    Фото

    ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат бухгалтера

    Наука и образование
    14:25

    Главы МИД Турции и Ирака обсудили вопросы безопасности

    В регионе
    Лента новостей