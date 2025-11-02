ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат бухгалтера

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 2 ноября провел II этап экзамена (по законодательству) для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера.

Об этом Report сообщили в Центре.

Согласно информации, экзамен был проведен в электронной форме в Баку и Нахчыване.

Кандидатам было отведено три часа, в течение которых они должны были решить 40 тестовых заданий по законодательству, соответствующих выбранному типу сертификата. В экзамене в общей сложности приняли участие 750 человек.

Окончательные результаты будут объявлены через четыре недели.