ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат бухгалтера
Наука и образование
- 02 ноября, 2025
- 14:30
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 2 ноября провел II этап экзамена (по законодательству) для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера.
Об этом Report сообщили в Центре.
Согласно информации, экзамен был проведен в электронной форме в Баку и Нахчыване.
Кандидатам было отведено три часа, в течение которых они должны были решить 40 тестовых заданий по законодательству, соответствующих выбранному типу сертификата. В экзамене в общей сложности приняли участие 750 человек.
Окончательные результаты будут объявлены через четыре недели.
Последние новости
15:15
Задержаны подозреваемые в кражах в Сумгайыте и БакуПроисшествия
15:02
Фото
Из-за ударов ВС РФ Донецкая область Украины обесточена, погибли пять человекДругие страны
14:53
Фидан: РКК должна прекратить деятельность в Ираке и СирииВ регионе
14:45
Пятеро немецких альпинистов погибли при сходе лавины на севере ИталииДругие страны
14:43
Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людейЗдоровье
14:39
Азербайджанский рефери будет судить матч "Арсенала" в Лиге чемпионовФутбол
14:34
Гарри Кейн может перейти из "Баварии" в "Барселону"Футбол
14:30
Фото
ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат бухгалтераНаука и образование
14:25