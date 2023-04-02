ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат по аграрному страхованию

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен для желающих получить сертификат независимого эксперта по аграрному страхованию.
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Экзамен, в котором принял участие 51 человек, проводился посредством компьютера в течение 1 часа 30 минут.
Минимальные требования конкурса удовлетворили 30 кандидатов. Из них 18 человек получили сертификаты независимых экспертов по страхованию сельскохозяйственных культур и продуктов растениеводства, 10 человек - по страхованию сельскохозяйственных животных, а два человека - по страхованию продуктов аквакультуры.
Апелляционная комиссия по результатам экзаменов будет работать 3-5 апреля с 14:00 до 17:00 пройдет в здании Государственного экзаменационного центра по адресу город Баку, Насиминский район, улица Академика Гасана Алиева, 299.