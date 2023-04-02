О нас

ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат по аграрному страхованию

ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат по аграрному страхованию Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен для желающих получить сертификат независимого эксперта по аграрному страхованию.
Наука и образование
2 апреля 2023 г. 12:36
ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат по аграрному страхованию

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен для желающих получить сертификат независимого эксперта по аграрному страхованию.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен, в котором принял участие 51 человек, проводился посредством компьютера в течение 1 часа 30 минут.

Минимальные требования конкурса удовлетворили 30 кандидатов. Из них 18 человек получили сертификаты независимых экспертов по страхованию сельскохозяйственных культур и продуктов растениеводства, 10 человек - по страхованию сельскохозяйственных животных, а два человека - по страхованию продуктов аквакультуры.

Апелляционная комиссия по результатам экзаменов будет работать 3-5 апреля с 14:00 до 17:00 пройдет в здании Государственного экзаменационного центра по адресу город Баку, Насиминский район, улица Академика Гасана Алиева, 299.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aqrar sığorta üzrə ekspert sertifikatı almaq istəyənlər imtahan verib

Другие новости из категории

Сегодня более 27 тысяч абитуриентов сдадут экзамены
Сегодня более 27 тысяч абитуриентов сдадут экзамены
2 апреля 2023 г. 06:43
Азербайджанка поступила в Гарвардский университет
ФотоАзербайджанка поступила в Гарвардский университет
1 апреля 2023 г. 14:09
Продлен срок приема документов для обучения в докторантуре за рубежом
Продлен срок приема документов для обучения в докторантуре за рубежом
31 марта 2023 г. 10:26
Начался прием документов в рамках Госпрограммы по обучению за рубежом
Начался прием документов в рамках Госпрограммы по обучению за рубежом
30 марта 2023 г. 14:57
Утвержден проект меморандума между Дипломатическим институтом Катара и Университетом АДА
Утвержден проект меморандума между Дипломатическим институтом Катара и Университетом АДА
30 марта 2023 г. 10:52
Более 27 тысяч абитуриентов сдадут экзамены 2 апреля
Более 27 тысяч абитуриентов сдадут экзамены 2 апреля
30 марта 2023 г. 09:47
В Баку директору лицея объявлен строгий выговор, завуч уволен
В Баку директору лицея объявлен строгий выговор, завуч уволен
29 марта 2023 г. 17:28
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Эмин Амруллаев находится с визитом во Франции
ФотоЭмин Амруллаев находится с визитом во Франции
28 марта 2023 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi