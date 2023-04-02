ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат по аграрному страхованию

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен для желающих получить сертификат независимого эксперта по аграрному страхованию.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен для желающих получить сертификат независимого эксперта по аграрному страхованию.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен, в котором принял участие 51 человек, проводился посредством компьютера в течение 1 часа 30 минут.

Минимальные требования конкурса удовлетворили 30 кандидатов. Из них 18 человек получили сертификаты независимых экспертов по страхованию сельскохозяйственных культур и продуктов растениеводства, 10 человек - по страхованию сельскохозяйственных животных, а два человека - по страхованию продуктов аквакультуры.

Апелляционная комиссия по результатам экзаменов будет работать 3-5 апреля с 14:00 до 17:00 пройдет в здании Государственного экзаменационного центра по адресу город Баку, Насиминский район, улица Академика Гасана Алиева, 299.