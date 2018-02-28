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    ГЭЦ: 4 марта 36 846 учащихся сдадут экзамен

    Управлять экзаменом будут 240 руководителей экзамена и 2 942 педагога-контролера© Report/ Firi Salim

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ 4 марта пройдет первый этап выпускного экзамена для учащихся 9-х классов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

    Предусматривается, что в этот день в общей сложности экзамен сдадут 36 846 учащихся.

    Учащиеся могут уже с 23 феврая распечатывать "пропускные листы". Кроме "пропускного листа" им предлагаются "памятки", куда включены важные рекомендации, связанные с экзаменационным процессом, правила их соблюдения и другая необходимая информация.

    Экзамен начнется в 11:00.

    Управлять экзаменом будут 240 руководителей экзамена и 2 942 педагога-контролера. 

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