Эмин Амруллаев: Организация "Летней школы" - это не продление учебного года

Министр образования Эмин Амруллаев коснулся значения “Летней школы”.
Как сообщает Report, министр заявил, что проект не преследует цель утомлять детей, он не принудительный.
По его словам, участие в проекте является добровольным: “Это не продление учебного года. Мы стараемся обеспечить учащихся интересными занятиями в школе. С 8 июля начался прием заявок в “Летнюю школу”. За два дня поступило более 177 тысяч обращений. Я надеюсь, что это число увеличится в ближайшие дни”.
Э.Амруллаев сказал, что целью организации ”Летней школы" является частичное преодоление трудностей, возникших во время пандемии.