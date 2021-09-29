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Эмин Амруллаев: Нам нужно больше времени, чтобы изменить учебники

Эмин Амруллаев: Нам нужно больше времени, чтобы изменить учебники С сегодняшнего дня во всех учебных заведениях Азербайджана восстановлено традиционное обучение.
Наука и образование
29 сентября 2021 г. 21:40
Эмин Амруллаев: Нам нужно больше времени, чтобы изменить учебники
Эмин Амруллаев

С сегодняшнего дня во всех учебных заведениях Азербайджана восстановлено традиционное обучение.

Как передает Report, об этом в интервью AzTV сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Министр подчеркнул, что самым главным является организация качественного обучения.

"Нынешний учебный год отличается от предыдущего некоторыми особенностями. Это первый учебный год после обеспечения территориальной целостности страны. До этого мы преподавали школьникам и студентам на тему Карабаха и территориальной целостности, а сейчас после победы нам нужно больше времени, чтобы изменить содержание учебников", - отметил министр.

Глава Минобразования напомнил, что этот учебный год объявлен Годом победы: "В связи с этим мы планируем провести различные мероприятия и конкурсы. Мы должны отметить общереспубликанский конкурс, посвященный истории нашей победы. Победители конкурса будут объявлены в день победы. Кроме того, мы планируем проводить в школах факультативы "История победы". Это будет внеурочный час, он не будет считаться отдельным предметом. Все необходимые материалы уже отправлены в школы".

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Dərslikləri dəyişmək baxımından daha çox vaxta ehtiyac var"

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