Для исследования распределения радона в Азербайджане закупят новые приборы зарубежного производства

Исполнением программы займутся 4 структуры

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Согласно решению Кабинета министров Азербайджана, для исследования распределения в стране радона в январе-феврале 2015 года планируется закупка из-за рубежа новых приборов".

Об этом Report заявил заведующий отделом Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА Чингиз Алиев.

По его словам, из-за отсутствия у радона запаха и цвета, почувствовать его невозможно: "Поэтому, этот газ можно определить лишь с помощью измерительных приборов. 30 июня текущего года была принята программа мероприятий, связанная с решением проблем, связанных с распространением радона. Сейчас, по распоряжению правительства, в районах с высокой концентрацией радона ведется соответствующая работа, преследующая целью решить эту проблему. Программа предусмотрена на 5 лет, в течение которых мы укажем пути решения проблемы".

Ч.Алиев добавил, что реализацией программы мероприятий займутся 4 структуры - НАНА, министерство здравоохранения, министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и министерство экологии и природных ресурсов: "По инициативе МЧС и Минздрава в 2011 году в стране было установлено 2500 радар-детекторов. Процесс измерения продолжался 2-3 месяца. На основе результатов, полученных при поддержке швейцарских ученых, были созданы карта и кадастр радона в Азербайджане".

По словам Ч.Алиева, наибольшая концентрация радона отмечена в Шемаха-Исмаиллинском, Губинском, Закатало-Балакянском и Шекинском регионах: "Эти территории - сейсмоактивные зоны и радон здесь выходит на поверхность земли через трещины. Такие зоны есть и в Газахско-Товузской, Гянджинской зонах, на территории Талышских гор, и все они должны находиться под контролем".

Ч.Алиев также перечислил причины, по которым радон поступает в жилые дома: "Геологические и географические особенности территории, где расположено здание, используемые при строительстве материалы, канализационные линии и другие факторы приводят к скоплению радона в подвалах и первых этажах. Зачастую, уровень радона бывает высок именно в подвалах и на 1-2 этажах зданий. При правильной установке вентиляционной системы радон выветривается из помещений. Этот газ приводит к возникновению рака легких. Исследования показывают, что в основном возникновению рака легких способствуют курение и радон".

Касаясь результатов проведенных на Абшероне исследований, Ч.Алиев сказал, что на этих территориях ситуация нормальная: "В отдельных частях Абшерона обнаружены лишь техногенные загрязнения. В настоящее время Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) проводит здесь очистительные работы. Учитывая, что данная проблема сказывается на состоянии здоровья людей, ее решение представляет важное значение".