Cитуация с коронавирусом в школах Баку

Вчера в подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных школах у 3 учеников была выявлена температура выше 37 градусов, о чем руководство школы проинформировало ближайшую поликлинику.

Вчера в подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных школах у 3 учеников была выявлена температура выше 37 градусов, о чем руководство школы проинформировало ближайшую поликлинику.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении.

Среди работников общеобразовательного учреждения высокой температуры не зарегистрировано.

Учебный и учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, организован в соответствии с “временными правилами организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".