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Cитуация с коронавирусом в школах Баку

Cитуация с коронавирусом в школах Баку Вчера в подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных школах у 3 учеников была выявлена температура выше 37 градусов, о чем руководство школы проинформировало ближайшую поликлинику.
Наука и образование
18 мая 2021 г. 18:06
Cитуация с коронавирусом в школах Баку

Вчера в подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных школах у 3 учеников была выявлена температура выше 37 градусов, о чем руководство школы проинформировало ближайшую поликлинику.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении.

Среди работников общеобразовательного учреждения высокой температуры не зарегистрировано.

Учебный и учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, организован в соответствии с “временными правилами организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".

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Версия на азербайджанском языке Bakı məktəblərində koronavirusla bağlı durum açıqlanıb

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