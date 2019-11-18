​Центр социальных исследований рассмотрел вопрос приема в вузы

В спецвыпуске журнала "Барометр Азербайджана" ("Azərbaycan Barometri") Центра социальных исследований издан "Аналитический отчет по новой модели выпускного экзамена на уровне полного среднего образования (11 классов) и приемных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения".

Как сообщили Report в Центре, для рассмотрения положительных и отрицательных сторон внедренной в этом году модели выпускных и вступительных экзаменов, а также текущего состояния системы образования в Азербайджане и отношения общества к данным новшествам Центр социальных исследований в июне-июле этого года провел опрос среди членов комитета по науке и образованию Милли Меджлиса, представителей министерства образования, Государственного экзаменационного центра, абитуриентов, родителей, учителей и экспертов образования.

Опрос ЦСИ среди 539 респондентов и 12 экспертов завершился отражением результатов масштабного исследования в 10 городах и районах Азербайджана, где за основу были взяты региональные центры ГЭЦ.

Отчет будет представлен в ближайшие дни.

Отметим, что отчет был подготовлен департаментами ЦСИ по анализу внутренней политики и изучению общественного мнения.