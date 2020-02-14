Будет проведен первый онлайн экзамен конкурса "Yüksəliş"

В это воскресенье, 16 февраля, пройдет первый экзамен конкурса "Yüksəliş" (Восхождение).

Как сообщает Report, экзамен нацелен на выявление общих знаний и проводится в рамках онлайн этапа данного Конкурса.

Будут проведены две экзаменационные сессии - в 11:00 и 15:00. Каждый участник уже получил сообщение с временем своей сессии в Личный Кабинет. Участники, не принявшие участие в данном экзамене, не допускаются на следующий этап Конкурса.

Экзамен включает 4 блока, содержащим вопросы по истории, географии, литературе и культуре, праву и экономике. Каждый блок состоит из 21 вопроса, на каждый из которых, в зависимости от сложности задания, предоставляется от 30 до 90 секунд. Между тестовыми блоками участникам предоставляется 10-минутный перерыв. Весь экзамен длится 2 часа.

В личный кабинет на сайте www.yukselish.az можно войти только через один из перечисленных браузеров: Firefox, Safari и Chrome. На время экзамена минимальная скорость интернет-подключения должна составлять 100 Kбит/сек.

Со стороны рабочей группы проекта создана Горячая линия (тел:1820) с целью быстрого ответа на вопросы кандидатов и немедленного устранения всех возможных технических недочетов. Кроме того, участникам будет оказываться поддержка на основании обращений, поступающих на официальные страницы проекта в социальных сетях и на адрес электронной почты.

Отметим, что конкурс "Yüksəliş" (Восхождение) учрежден согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, подписанному 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц, обладающих высокими интеллектуальными данными и управленческими способностями, а также создания в стране резервного банка кадров.

Больше информации о правилах участия на экзамене по общим знаниям: