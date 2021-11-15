Более 300 абитуриентов из малообеспеченных семей поступили в вузы при поддержке проекта BP

63 абитуриента из малообеспеченных семей в Азербайджане смогли поступить в высшие учебные заведения и колледжи при поддержке проекта BP.

63 абитуриента из малообеспеченных семей в Азербайджане смогли поступить в высшие учебные заведения и колледжи при поддержке проекта BP.

Как передает Report, в связи с этим в Баку состоялось мероприятие с участием вице-президента BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияра Асланбейли.

По словам Асланбейли, проект "Построй свое будущее" реализуется на протяжении 5 лет, чтобы сделать образование более доступным. Будучи компанией, которая активна в Азербайджане около 30 лет, BP планирует продолжать свою деятельность, участвуя в социальной жизни страны, в том числе внося свой вклад в развитие образования, добавил вице-президент.

В рамках проекта "Построй свое будущее" 52 абитуриента из малообеспеченных семей, набрав высокие баллы при поступлении, стали студентами университетов, еще 11 человек поступили в колледжи.

По его словам, на протяжении пяти лет 334 гражданина Азербайджана смогли поступить в вузы благодаря данной программе.