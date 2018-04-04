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    Беюккиши Агаев предан земле во II Аллее почетного захоронения - ОБНОВЛЕНО-2

    Министр: Он очень хотел, чтобы в стране была создана отдельная структура, связанная с хирургией© Report/ Elchin Murad

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Состоялись похороны выдающегося азербайджанского ученого, хирурга, директора Научно-хирургического центра имени академика М.Топчубашева академика Беюккиши Агаева.

    Как сообщает Report, Б.Агаев предан земле во II Аллее почетного захоронения.

    ***15:17

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В основном здании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошла церемония прощания с выдающимся азербайджанским ученым, хирургом, директором Научно-хирургического центра имени академика М.Топчубашева академиком Беюккиши Агаевым.

    Как сообщает Report, выступивший на церемонии прощания президент НАНА Акиф Ализаде поделился воспоминаниями о Б.Агаеве.

    Он заявил, что смерть Беюккиши Агаева является тяжелой утратой для медицинской науки: "Потому, что вклад, внесенный им в медицинскую науку, был неоценим. Он всегда старался спасать людей и посвятил всю жизнь медицине".

    Министр здравоохранения Октай Ширалиев отметил, что 70 лет жизни Беюккиши Агаев посвятил сфере здравоохранения: "Выступать на церемонии прощания бывает очень сложно. Мы были знакомы с 70-х годов. Я всегда получал от него рекомендации о развитии сферы здравоохранения и обсуждал проблемы. Он часами беседовал с больными. Он был человеком, который очень любил жизнь. Несколько дней назад я навестил его, так как состояние Беюккиши Агаева было тяжелым. Несмотря на болезнь, он снова давал рекомендации о развитии здравоохранения. Он очень хотел, чтобы в стране была создана отдельная структура, связанная с хирургией".

    ***13:47

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В основном здании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходит церемония прощания с выдающимся азербайджанским ученым, хирургом, директором Научно-хирургического центра имени академика М.Топчубашева академиком Беюккиши Агаевым.

    Как сообщает Report, на церемонии прощания присутствуют глава ИВ города Баку Гаджибала Абуталыбов, министр здравоохранения Октай Ширалиев, члены семьи покойного, представители интеллигенции и деятели медицины.

    Б.Агаев будет похоронен во II Аллее почетного захоронения.

    Отметим, что Б.Агаев скончался сегодня в возрасте 90 лет. 

    Аллах рехмет элясин!

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