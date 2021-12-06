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Азиз Санджар: Обещал, что совершу намаз в мечети в освобожденной Шуше

Азиз Санджар: Обещал, что совершу намаз в мечети в освобожденной Шуше 11:26 "Вторая Карабахская война и ее результаты - одна из великих побед тюркского мира. Я испытал большое счастье от одержанной победы. На протяжении всех 44-х дней Отечественной войны я отслеживал ход событий".
Наука и образование
6 декабря 2021 г. 11:57
Азиз Санджар: Обещал, что совершу намаз в мечети в освобожденной Шуше

"Вторая Карабахская война и ее результаты - одна из великих побед тюркского мира. Я испытал большое счастье от одержанной победы. На протяжении всех 44-х дней Отечественной войны я отслеживал ход событий".

Как сообщает Report, об этом заявил лауреат Нобелевской премии по химии, всемирно известный ученый, профессор Азиз Санджар на пресс-конференции в Баку.

Он напомнил, что Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана: "Я обещал себе, что после освобождения Шуши я совершу намаз в шушинской мечети. Я благодарен Всевышнему, что моя мечта исполнилась".

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Версия на английском языке 'I promised to perform namaz in Shusha mosque, once the city is liberated' - Aziz Sancar
Версия на азербайджанском языке Əziz Səncər: "Söz vermişdim ki, Şuşa azad edilsə, orada məsciddə namaz qılacam" 

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