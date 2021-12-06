Азиз Санджар: Обещал, что совершу намаз в мечети в освобожденной Шуше

11:26 "Вторая Карабахская война и ее результаты - одна из великих побед тюркского мира. Я испытал большое счастье от одержанной победы. На протяжении всех 44-х дней Отечественной войны я отслеживал ход событий".

"Вторая Карабахская война и ее результаты - одна из великих побед тюркского мира. Я испытал большое счастье от одержанной победы. На протяжении всех 44-х дней Отечественной войны я отслеживал ход событий".

Как сообщает Report, об этом заявил лауреат Нобелевской премии по химии, всемирно известный ученый, профессор Азиз Санджар на пресс-конференции в Баку.

Он напомнил, что Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана: "Я обещал себе, что после освобождения Шуши я совершу намаз в шушинской мечети. Я благодарен Всевышнему, что моя мечта исполнилась".