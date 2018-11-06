Авторы учебника географии ответили на обвинения

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Авторы учебника географии для VI класса Нармина Сейфуллаева, Иркен Актопрак и Елена Шабанова выразили отношение к обвинениям эксперта по образованию Кямрана Асадова.

Как сообщает Report, в отзыве авторов отмечается, что предложение имеет место в части учебника "Страны мира" в контексте обсуждений географической позиции стран мира: "Здесь комментируется вопрос о том, благоприятна ли географическая позиция стран мира. При не согласовании границ в соседних странах между ними могут возникать разногласия и конфликты. К примеру, нагорно-карабахский конфликт возник в результате территориальных претензий Армении к Азербайджану. Правда, трудно определить что не устраивает кого-то в данной мысли. Считают ли называющие себя экспертами по образованию лица эту фразу ошибочной?".

Так, 26 апреля 2011 года на ежегодном общем собрании НАНА президент страны Ильхам Алиев отметил: "Сегодня Армения выступает с территориальными претензиями к Азербайджану. Наши территории находятся под оккупацией. Нагорный Карабах находится под оккупацией. Нагорный Карабах является исконной территорией Азербайджана".