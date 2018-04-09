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    АМОР в Москве провела "Брейн-ринг" в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на должность президента Азербайджана

    В интеллектуальном турнире приняли участие 18 команд© Report

    Москва. 9 апреля. REPORT.AZ/ По инициативе АМОР и МГИМО в Москве прошла интеллектуальная игра "Брейн-ринг" среди студентов, в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на должность президента Азербайджана.

    Как сообщает российское бюро Репорт, в интеллектуальном турнире приняли участие 18 команд, представляющие азербайджанские студенческие клубы ведущих московских клубов.

    Открывая турнир, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы отметил важность предстоящих в Азербайджане президентских выборов.

    "Западные страны часто обвиняет постсоветское пространство в отсутствии демократии. Но выборы это и есть признак демократии - возможность честных граждан выбрать себе руководителя. Поэтому сила демократии растет с каждыми выборами", - сказал посол.

    Посол отметил, что им в разные вузы, где учатся азербайджанцы, разослана письма, с тем чтобы в День выборов им было дозволено прийти на избирательный участок и проголосовать.

    "Нам очень важно, чтобы голосовала молодежь, нам важно чтобы голосовали вы! Потому что будущее в ваших руках!", - призвал Полад Бюльбюльоглы.

    Член правления АМОР Эмин Гаджиев зачитал обращения азербайджанской молодежи России, в котором была выражена поддержка президента Ильхама Алиева.

    Проректор МГИМО Игорь Логинов отметил, что вуз гордится тем, что действующий президент Азербайджана является его выпускником.

    "Сегодня более 80 азербайджанцев обучаются в нашем вузе и мы тоже верим в их будущее", - сказал проректор.

    Ведущий турнира Ровшан Аскеров в свою очередь отметил, что Ильхам Алиев является единственным президентом-обладателем Хрустальной совы.

    По итогам игры победителем стала команда "Гилавар", представляющая МГЮА им. Кутафина.

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