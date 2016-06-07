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    Акиф Ализаде: В этом году для магистратуры НАНА будет выделено более 60-ти мест

    На данный момент в НАНА ощущается интерес к магистратуре

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "На данный момент в НАНА ощущается интерес к магистратуре. С учетом этого в этом году для магистратуры академии будет выделено более 60-ти мест".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде.

    Он также коснулся инициативы президента Ильхама Алиева о предоставлении магистрам и докторантам отсрочки от военной службы: "Мы поддерживаем эту инициативу. Это создаст почву для получения образования и кадровой подготовки". 

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