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Агентство: Диплом 71 отучившегося за границей студента не был признан

Агентство: Диплом 71 отучившегося за границей студента не был признан В сентябре в отношении 239 из 310 заявителей было принято положительное решение и выданы соответствующие сертификаты. Обращение 71 человека отклонено.
Наука и образование
4 октября 2021 г. 18:10
Агентство: Диплом 71 отучившегося за границей студента не был признан

В сентябре в отношении 239 из 310 заявителей было принято положительное решение и выданы соответствующие сертификаты. Обращение 71 человека отклонено.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, обращения 30 человек отклонили из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 19 – не соответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 12 - не соответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения, 10 - по другим причинам.

Согласно статистике обращений по странам, 101 обращение было из Турции, 80 – России, 61 – Украины, 18 – Грузии, 8 - из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 42 - из других стран.

Наибольшее число обращений зарегистрировано по юриспруденции (37 заявителей), по экономике (28 заявителей) , медицине (22 заявителя), по управлению бизнесом (18 заявителей) и по менеджменту (11 заявителей).  

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: "Xaricdə təhsil almış daha 71 nəfərin diplomu tanınmayıb"

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