Абитуриент, набравший 662 балла: Просто в социальных сетях воспользовались моим именем

Зардаб. 1 августа. REPORT.AZ/ Набравшая на вступительных экзаменах по III группе специальностей в этом году 662 балла выпускница средней школы села Ярмаммедбагы Зардабского района Айтен Ширин гызы Ширинова не сделала выбор специальности.

Об этом ширванскому бюро Report сообщил сам абитуриент.

По ее словам, написанное о ней в социальных сетях необоснованно, является лишь слухом: "Верно, я намерена получить образование на юридическом факультете Бакинского государственного университета (БГУ). Но свой выбор специальности я сделаю сегодня. Если я еще не сделала выбора специальности, то кого я могу просить о помощи! Просто в социальных сетях при написании этих текстов воспользовались моим именем".

Директор средней школы села Ярмаммедбагы Кямал Солтанов заявил местному бюро Report, что в этом году два выпускника школы набрали более 600 баллов: "Айтен и Джавахир Амрахова, набравшая 645 баллов, сделают выбор специальности сегодня. Мы гордимся ими и постоянно поддерживаем связь. От них нам не поступало обращений за помощью".

Заместитель главы Исполнительной власти Зардабского района Рамо Гаджиев сообщил местному бюро Report, что для них оказание поддержки добившейся успехов молодежи является приоритетной задачей: "Не понимаем, о чем может просить девушка, которая еще не сделала выбора специальности? Мы всегда готовы помочь таким выпускникам, как Айтен, принесшим успех сфере образования района. Правда, до сих пор к нам не поступало обращение, но мы намерены уделить ей внимание".

Отметим, что А. Ширинова - жительница села Лалаагаджи Зардабского района. В социальных сетях распространилась информация о том, что она поступила на юридический факультет Бакинского государственного университета, но из-за отсутствия денег и необходимых книг и тетрадей она не будет получать высшее образование.