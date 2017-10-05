В школах собирают деньги для учителей - СПИСОК

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В бакинских средних школах для предотвращения сбора денег в связи с Международным днем учителя – 5 октября вывешены предупреждения.

Как сообщает Report, в предназначенных для учителей объявлениях говорится:

"В соответствии с поручением министерства образования, сбор денег в школах (в связи с Днем учителя) запрещен. При обнаружении таких случаев можете обратиться на горячую линию 146".

Во время наблюдений в социальных сетях сотруднику Report стало известно, что в связи с Международным днем учителя для учителей школ и воспитателей детских садов осуществляется добровольный и принудительный сбор денег. В отличие от предыдущих лет, большинство родителей подчеркивали, что собирают деньги добровольно, никто не требует у них никаких сумм.

Сообщалось, что в бакинской школе №59 с начальных классов собирается по 30 манатов, со старших – по 50 манатов. Деньги, как и в прошлом году, с младших классов собирают 5 октября, а со старших – 6 октября.

Деньги были собраны для учителей начальных классов в школе №236 в Сабаильском районе Баку, для учителей - в Агджабединской районной школе №12 собирают по 10 манатов, в школе №4 в Масазыре – 20 манатов, в школе №3 в Хырдалане (сумма неизвестна), в бакинской городской школе №201 – 30 манатов, школе №151 – 50 манатов, в Гяндже в школах №2, 4, 32, школе №151 Насиминского района, в школе №103 в поселке Ходжагасан Бинагадинского района, в школе №3 в Бинагади, в школе №33 в Сумгайыте, в школах № 204, 261, 63 в Хатаи, в бакинских школах №145, 213, 316, 32,193, 258, 254, 151, 45, 25, 148.

В детском саду №62 в Сумгайыте родители сообщили, что добровольно собрали для воспитательницы по 20 манатов, а сделавшие подарок родители – по 10 манатов.