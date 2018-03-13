7365 желающих поступить в ссузы абитуриентов подтвердили электронные заявления

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Продолжается прием заявлений на базе общего среднего образования (9-ти летка) в средне-специальные учебные заведения Азербайджанской Республики на 2018/2019 учебный год.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного экзаменационного центра.

По информации, прием заявлений в ссузы начался 1 марта 2018 года и продлится до 27 марта.

Согласно информации на 15:30 часов 13 марта, электронные заявления подтвердили 7365 абитуриентов (7159 - азербайджанский сектор; 206 - русский сектор).

Желающие участвовать в конкурсе по приему в колледжи выпускники как этого, так и предыдущих лет, должны заполнить и подтвердить электронные заявления (http://eservices.dim.gov.az/erizetex/erize/?frm=eg... ).