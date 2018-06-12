27 июля произойдет лунное затмение

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ 27 июля произойдет редкое астрономическое событие – лунное затмение и "великое противостояние Марса".

Как сообщили Report в Национальной академии наук Азербайджана, возникнут благоприятные условия для проведения астрономических наблюдений на планете Марс, которая впервые за 15 лет максимально приблизится (55,7 млн км) к планете Земля.

Очередное сближение Марса и Земли ожидается 15 сентября 2035 года. В этом году сближение полностью совпадает с лунным затмением. Природное явление, которое продлится 1 час 44 минуты, станет самым долгим лунным затмением столетия.