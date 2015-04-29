​За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования 66 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 66 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом агентству Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении.

Армянские вооруженные формирования также обстреляли наши позиции недалеко от сёл Талыш, Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.