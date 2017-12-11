Вугар Новрузов: Среди нашей диаспоры растет молодежь, готовая служить в госорганах Молдовы

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Кишинев. 13 декабря. REPORT.AZ/ «В Молдове проживает около 5 тысяч азербайджанцев. Стараемся донести наши национальные интересы до общественности и активно участвовать в общеинтеграционных процессах Молдовы».

Об этом заявил председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Вугар Новрузов в интервью восточноевропейскому бюро Report.

Он отметил, что руководимый им конгресс неустанно работает над информированием общественности Молдовы о реалиях Азербайджана.

«Наш Конгресс координирует свою работу в тесном сотрудничестве с посольством Азербайджана в Молдове. Наше совместное участие на сегодняшней международной рождественской благотворительной ярмарке один из примеров успешного сотрудничества. Это ярмарка вызывает большой интерес в Молдове. Посольство Азербайджана на этой ярмарке с первого дня представлена на высоком уровне», - сказал Новрузов.

Он добавил, что сегодня среди азербайджанской диаспоры растет молодежь, которая могла бы служить в государственных органах Молдовы.