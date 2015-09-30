​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 93 огневых удара по армянским позициям

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 60 и 82 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 71 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Юсифджанлы, Джавахирли, Шыхлар, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Вейсялли Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 93 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.