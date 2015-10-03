​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 80 огневых ударов по армянским позициям

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 82 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 71 раз за сутки.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Гёйарх Тертерского района, Сарыджаллы, Юсифджанлы, Джавахирли, Нямирли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Вейсялли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 80 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.