​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 140 огневых ударов по армянским позициям

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 60 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 80 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Довен, Воскеван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, - азербайджанские позиции, расположенные в селе Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Сарыджалы, Кянгярли, Шыхлар, Мярзили, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 140 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.