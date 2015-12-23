​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 110 огневых ударов по позициям врага

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 100 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - азербайджанские позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа, Гёйарх Тертерского района, Шыхлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджаллы, Шураабад, Юсифджанлы, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 110 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.