Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Официальный Вашингтон обеспокоен инцидентом на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, в результате которого азербайджанскими ВС был сбит военный вертолет. Как сообщает Report со ссылкой на "Radio Liberty", спикер Госдепартамента США Джен Псаки, заявила, что данный инцидент является "еще одним напоминанием" о необходимости снижения напряженности и уважения режима прекращения огня в регионе.

Псаки подчеркнула, что "военного решения конфликта" не существует.

Согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.