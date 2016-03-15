Произвол в армянской армии - МОНИТОРИНГ

Баку. 15 марта. REPORT.AZ / По официальным данным министерства обороны Армении, в течение марта в армянской армии из-за внутренних распрей, недисциплинированности, нарушения правил использования оружия, а также в результате самоубийств пятеро погибли и десять человек получили увечья различной степени.

Армянские власти используют любые методы, стараясь скрыть существующие в армии негативные случаи и факты гибели военнослужащих. Даже суды Армении вынуждены отклонять любой иск, противоречащий официальной позиции министерства обороны, тем самым юридически прикрывая беззакония, царящие в армейской среде.

Но несмотря на все эти запреты анализ распространяемой в социальных сетях и открытых источниках информации показывает, что в армянской армии ситуация намного трагичнее, сложнее и серьезнее. Жертвами несправедливости, голода и многих других неурядиц становятся физически и психологически слабые, неспособные приспособиться к окружающей среде молодые солдаты. Единственный выход из сложившейся ситуации они видят в дезертирстве, нанесении телесных увечий и суициде.

Агентство Report предлагает некоторые примеры со ссылкой на армянские СМИ.

Командир взвода по имени Левон, призванный на службу из Армении, в пьяном угаре оскорбил местных карабахских армян и военнослужащего курда-езида, и тем самым затеял массовую драку. В результате несколько человек, получив серьезные травмы, срочно были доставлены в Степанакертский военный госпиталь. Левону же медики поставили диагноз перелом носа и нескольких ребер. По факту прибывшая из Еревана следственная группа проводит расследование.

Другой пример - это военнослужащий Арман Рамбелян, который был беспощадно избит офицером по фамилии Марелян и доставлен в тяжелом состоянии в медпункт части.

У призванного на службу из Армении военнослужащего по имени Ерем, избитого перед личным составом армянским командиром из Нагорного Карабаха Хрон Гуляном, также выявлены серьезные проблемы со здоровьем.

А солдат по имени Альберт Саакян из-за издевательств со стороны карабахских армян пытался покончить жизнь самоубийством, вскрыв себе вены в шести местах.

Двое других военнослужащих - разведчик Аркадий Матевосян и солдат Левон Акопджанян также, не выдержав издевательств и унижений, самовольно покинули места службы.

Еще один факт - это смерть солдата 14 марта текущего года в одной из воинских частей, дислоцированных в Ноемберянском районе Армении. По данным сайта aravot.am, солдат Камо Мартиросян умер в результате самоубийства. Но причина, приведшая к смерти, проста и банальна. Во время приема пищи солдаты и командиры не смогли "разделить" банку тушенки. Натерпевшись оскорблений и унижений, солдат взял автомат и застрелился.

Исходя из немногочисленной информации, которая все-таки просачивается через барьеры запрета властей Армении, можно сделать простой вывод: в армии членовредительство - это в порядке вещей, а суицид - обыденное явление, порожденное плачевной ситуацией в армейской среде.