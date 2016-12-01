 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Урегулирование карабахского конфликта включено в региональные приоритеты внешней политики России

    Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Россия активно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов на постсоветском пространстве". 

    Как сообщает Report, об этом говорится в новой концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным. 

    Вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта включен в раздел региональных приоритетов новой концепции внешней политики России.

    В ней отмечается, что Россия "в частности способствует в рамках существующего многостороннего переговорного механизма ... урегулированию нагорно-карабахского конфликта во взаимодействии с другими государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ и на основе принципов, изложенных в совместных заявлениях президентов РФ, США и Франции, сделанных в 2009-2013 годах".

    В концепции отмечается, что Россия также заинтересована в нормализации отношений с Грузией в тех сферах, в которых к этому готова грузинская сторона при учете реалий, сложившихся в Закавказье. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi