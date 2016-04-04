Минобороны Азербайджана: Уничтожено 3 танка и до 30 армянских военнослужащих

Точными ударами азербайджанских войск разгромлена одна вражеская батарея

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня армянские вооруженные подразделения попытались атаковать позиции вооруженных сил Азербайджана в направлении Ходжавенд-Физули.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ответ на это ВС Азербайджана нанесли сокрушительные удары по позициям врага. Во время контратаки уничтожено 3 танка и до 30 армянских военнослужащих. Помимо этого, точными ударами азербайджанских войск разгромлена одна вражеская батарея.

"Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют оперативную ситуацию в прифронтовой зоне и готовы предотвратить все ожидаемые провокации", - говорится в сообщении министерства.