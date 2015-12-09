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    ​Уничтожен очередной беспилотник Вооруженных сил Армении - ФОТО

    Аппарат пытался осуществить полеты над позициями Вооруженных сил Азербайджана

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Уничтожен очередной беспилотник Вооруженных сил Армении.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Так, 9 декабря в 9.00 благодаря бдительности азербайджанских военнослужащих был своевременно обнаружен и уничтожен очередной беспилотник Вооруженных сил Армении типа DJI Inspire 1 (Quadcopter), пытавшийся осуществить полеты над позициями Вооруженных сил Азербайджана в направлении Тертерского района. 

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