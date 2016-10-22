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    Спецпредставитель ЕС: Надеюсь, что апрельские события не повторятся

    Соблюдение перемирия является очень важным компонентом мирных переговоров

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Евросоюзе надеются, что после апрельских событий на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет соблюдаться перемирие. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам в Ереване спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Гербер Зальбер.

    "К сожалению, перемирие было грубо нарушено, и думаю, что будет возможность предотвратить возможное повторение апрельских событий, поскольку соблюдение перемирия является очень важным компонентом мирных переговоров. Надеюсь, что апрельские события не повторятся", - заявил Зальбер.

    Отметим, 25 октября спецпредставитель ЕС также посетит Азербайджан с трехдневным визитом. 

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