Спецпредставитель ЕС: Надеюсь, что апрельские события не повторятся

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Евросоюзе надеются, что после апрельских событий на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет соблюдаться перемирие. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам в Ереване спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Гербер Зальбер.

"К сожалению, перемирие было грубо нарушено, и думаю, что будет возможность предотвратить возможное повторение апрельских событий, поскольку соблюдение перемирия является очень важным компонентом мирных переговоров. Надеюсь, что апрельские события не повторятся", - заявил Зальбер.

Отметим, 25 октября спецпредставитель ЕС также посетит Азербайджан с трехдневным визитом.