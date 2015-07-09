Сопредседатели МГ ОБСЕ провели встречу с представителями азербайджанской общины Калифорнии

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча между представителями азербайджанской общины Калифорнии и находящимися с визитом в США сопредседателями Минской группы ОБСЕ, американским и французским сопредседателями Минской Группы ОБСЕ Джеймсом Уорликом и Пьером Андрие.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, на встрече приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик и от Франции Пьер Андрие, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

На встрече стороны обменялись мнениями по поводу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.