Со дня оккупации Лачина минуло 26 лет

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сегодня минуло 26 лет со дня оккупации вооруженными силами Армении азербайджанского района Лачин.

Как передает Report, 18 мая 1992 года в результате оккупации Лачинского района ВС Армении, враги завладели 1 городом, 1 поселком и 122 селами, 262 человека погибли, 65 были взяты в заложники, 103 лачинца стали инвалидами.

По району из 24 374 детей в возрасте от 1 до 16 лет 18 стали шехидами, 225 – инвалидами, 31 – потерял обоих родителей. В результате оккупации 63 341 гражданин Азербайджана стали вынужденными переселенцами. На оккупированной территории осталось 133 крупных и средних предприятия, 217 очагов культуры, около 40 культурных и исторических памятников, десятки школ находятся в зоне оккупации.

В результате оккупации несколько культурно-исторических памятников Лачинского района, площадь которого составляет 1 835 кв. км., были разграблены вражеской стороной или армянизированы. Оккупация Лачина, имеющего важную геостратегическую позицию, нанесла серьезный ущерб экономике Азербайджана. Враги привели в непригодное состояние центры легкой промышленности района и другие отрасли сельского хозяйства.