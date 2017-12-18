Сиявуш Новрузов: Если бы в свое время приняли правильную позицию в связи с Нагорным Карабахом, сегодня не повторился бы вопрос с Иерусалимом

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане отношение к исламу выстроено в правильной форме".

Как сообщает Report, об этом на проходящей в Баку конференции на тему "Политика президента Ильхама Алиева и исламская солидарность: от понимания к сотрудничеству" заявил председатель комитета Общественных объединений и религиозных организаций Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов.

По его словам, в мире ислам представляют в совершенно ином виде: "Если порой это происходит из-за субъективных причин, в большинстве случаев некоторые государства создают условия, чтобы преподносить ислам, как хочется им самим. Некоторые силы внутри ислама выходят за рамки принципов и пытаются направить общество в другом направлении по своим законам. Поэтому в первую очередь нужно препятствовать им".

Он отметил, что обществу нужно правильно разъяснять ислам: "При проведении Исламских игр главным символом была избрана вода. Этот фактор был непосредственно связан с исламом. Избрание других атрибутов могло привести к определенным трудностям, потому что есть другие страны, которые хотят злоупотреблять. Важно преподносить ислам человечеству правильно, как в Священном Коране".

С. Новрузов выделил, что Азербайджан избрал правильный путь в этом направлении: "Государство оказывает любую помощь религии. В главных религиозных событиях глава государства участвует лично. Это показатель того, что в мире Азербайджан представляют как образец. В стране всем религиям служат равноправно. Все общины функционируют в незапрещенной законом форме".

"В свое время, когда азербайджанская территория подверглась оккупации, мало исламских стран оказало нам поддержку. Если на оккупированных территориях разрушаются азербайджанские мечети, исламские памятники, как это можно назвать? Если бы в свое время приняли правильную позицию в связи с Нагорным Карабахом, сегодня не повторился бы вопрос с Иерусалимом", - добавил он.