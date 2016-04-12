​Штайнмайер: существующий статус-кво в Нагорном Карабахе не решит проблему

Баку. 12 Апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал начать серьезные переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом он заявил перед встречей "тройки" ОБСЕ, которая проходит в Берлине в резиденции для официальных гостей МИД ФРГ.

Министр приветствовал соглашение о перемирии между Азербайджаном и Арменией, однако, по его словам, существующий статус-кво в ситуации вокруг Нагорного Карабаха не может "способствовать безопасности" в регионе.

Штайнмайер, действующий председатель ОБСЕ, подчеркнул, что Германия готова поддержать "усилия по возобновлению серьезных переговоров о будущем Нагорного Карабаха".