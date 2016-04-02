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    Президент Беларуси выразил обеспокоенность ситуацией в зоне нагорно-карабахского конфликта

    Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сложившуюся ситуацию

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сложившуюся ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает Report со ссылкой на телеканал «Беларусь 1». 

    Ильхам Алиев в деталях проинформировал Александра Лукашенко обо всех обстоятельствах вокруг инцидента.

    Президент Белоруссии выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся в зоне конфликта.

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