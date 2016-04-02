Президент Беларуси выразил обеспокоенность ситуацией в зоне нагорно-карабахского конфликта

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сложившуюся ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает Report со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Ильхам Алиев в деталях проинформировал Александра Лукашенко обо всех обстоятельствах вокруг инцидента.

Президент Белоруссии выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся в зоне конфликта.