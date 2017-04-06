Правозащитница присоединилась к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Азербайджанского национального отделения Международного общества за права человека Саадат Бананьярлы сделала заявление в связи с присоединением к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщили Report из пресс-службы Платформы, в заявлении говорится:

"Пора прекратить кровопролитие и мирно урегулировать армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно признанные границы обоих государств.

Считаю важным выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Также очень важны усилия Минской группы ОБСЕ по решению конфликта.

Армянский и азербайджанский народы имели общие традиции совместного проживания, которые сформировались в результате многовекового мирного сосуществования. Хочу отметить с сожалением, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируются только в контексте войны.

Я поддерживаю идею мирного сосуществования людей и решения затянувшихся конфликтов. По этой причине выражаю свою поддержку этой инициативе и заявляю о присоединении к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном", основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта".