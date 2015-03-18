​Посол США: Гуманитарные шаги сторон конфликта могут способствовать процессу урегулирования

Баку. 18 марта . REPORT.AZ/ "Мы считаем важным, чтобы стороны предпринимали определенные гуманитарные шаги. Именно гуманитарные шаги могут помочь продвинуть процесс вперед и совершить прогресс в процессе мирного урегулирования".

Об этом, как сообщает Report, заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута, комментируя вопрос о возвращении азербайджанских заложников, находящихся в армянском плену.

Он отметил, что США продолжают работу по этому вопросу.