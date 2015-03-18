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    ​Посол США: Гуманитарные шаги сторон конфликта могут способствовать процессу урегулирования

    Именно гуманитарные шаги могут помочь продвинуть процесс вперед

    Баку. 18 марта . REPORT.AZ/ "Мы считаем важным, чтобы стороны предпринимали определенные гуманитарные шаги. Именно гуманитарные шаги могут помочь продвинуть процесс вперед и совершить прогресс в процессе мирного урегулирования". 

    Об этом, как сообщает Report, заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута, комментируя вопрос о возвращении азербайджанских заложников, находящихся в армянском плену. 

    Он отметил, что США продолжают работу по этому вопросу. 

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