Погиб офицер азербайджанской армии

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В результате открытого армянами огня офицер Вооруженных сил Азербайджана, главный лейтенант Моллаев Абдулла Молла оглу получил тяжелое ранение.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили из министерства, раненый офицер был прооперирован в госпитале. Однако, несмотря на это, военнослужащий погиб: "Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным офицера".