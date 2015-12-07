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    Погиб офицер азербайджанской армии

    В результате открытого армянами огня главный лейтенант Моллаев Абдулла Молла оглу получил тяжелое ранение и скончался в больнице

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В результате открытого армянами огня офицер Вооруженных сил Азербайджана, главный лейтенант Моллаев Абдулла Молла оглу получил тяжелое ранение.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Как сообщили из министерства, раненый офицер был прооперирован в госпитале. Однако, несмотря на это, военнослужащий погиб: "Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным офицера". 

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