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    ​Питер Семнеби: Неурегулированность нагорно-карабахского конфликта вызывает обеспокоенность

    Бывший спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу высоко оценил проведение IV Глобального Бакинского форума

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Тот факт, что нагорно-карабахский конфликт до сих пор не нашел своего решения, безусловно, вызывает обеспокоенность". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам бывший спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу, ныне посол Швеции в Сирии Питер Семнеби, принимающий участие в IV Глобальном Бакинском форуме.

    "Я бы хотел надеяться, что будут предприняты шаги вперед в этом направлении", - отметил П. Семнеби.

    Он позитивно оценил работу открывшегося сегодня в столице Азербайджана IV Глобального Бакинского форума, отметив высокий уровень его проведения и количество участников.

    "Такого рода обсуждения полезны не только для самого Азербайджана, но и других стран", - заявил П. Семнеби. 

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