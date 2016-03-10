​Питер Семнеби: Неурегулированность нагорно-карабахского конфликта вызывает обеспокоенность

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Тот факт, что нагорно-карабахский конфликт до сих пор не нашел своего решения, безусловно, вызывает обеспокоенность". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам бывший спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу, ныне посол Швеции в Сирии Питер Семнеби, принимающий участие в IV Глобальном Бакинском форуме.

"Я бы хотел надеяться, что будут предприняты шаги вперед в этом направлении", - отметил П. Семнеби.

Он позитивно оценил работу открывшегося сегодня в столице Азербайджана IV Глобального Бакинского форума, отметив высокий уровень его проведения и количество участников.

"Такого рода обсуждения полезны не только для самого Азербайджана, но и других стран", - заявил П. Семнеби.