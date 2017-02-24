Палата представителей американского штата Аризона приняла резолюцию о признании Ходжалинского геноцида - ВИДЕО

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Палата представителей американского штата Аризона приняла резолюцию о признании Ходжалинского геноцида. Как передает Report, об этом сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Это первый принятый Палатой представителей Аризоны официальный документ по Ходжалинскому геноциду.

Председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Дон Шутер представил единогласно принятую на пленарном заседании резолюцию генконсулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву, который принял участие в заседании.

В резолюции говорится, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования оккупировали азербайджанский город Ходжалы, в результате чего свыше 600 человек были убиты, около тысячи ранены и более 1200 человек взяты в плен. Согласно отчету организации Human Rights Watch, Ходжалинский геноцид – крупнейшая массовая резня за весь период армяно-азербайджанского конфликта. Ряд стран мира и законодательные органы и губернаторы 20 американских штатов приняли соответствующие документы, осуждающие эту резню.

В резолюции особо подчеркивается, что совершившие данный геноцид лица все еще на свободе и не привлечены к ответственности.

В заключение Палата представителей штата Аризона признала 26 февраля 2017 года как 25-летнюю годовщину Ходжалинского геноцида и почтила память жертв трагедии.

Отметим, что это второй документ, принятый законодательным органом штата Аризона по Ходжалинскому геноциду. Первый документ был принят Сенатом штата Аризона 26 февраля 2015 года. В 2014 году Сенат и Палата представителей штата Аризона также приняли резолюции, осуждающие политику оккупации и этнических чисток в отношении Азербайджана со стороны Армении.