​ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 20 февраля планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск вблизи села Куропаткино Ходжавендского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Питер Сведберг.

На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Евгений Шаров.