Баку. 6 января. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки на различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 72 раза.

Об этом агентству Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджили и Кемерли Газахского района с территории сел Беркабер Иджеванского и Доверх Ноемберянского районов, село Коханеби, Агбулаг и Гаджиалылы Товузского района с территории сел Айгепар и Чинари Бердского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись село Гёйарх Тертерского района, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Юсифджанлы, Марзили, Шураабад, Новрузлу, Гарагашлы, Джавахирли, Кенгерли, Шыхлар, Сарыджалы, Баш Гервенд Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз и Ашаги Сейидахмедли Физулинского района. Позиции наших вооруженных сил подвергнуты обстрелу с армянской стороны также с безымянных высот на территории Гейгельского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.