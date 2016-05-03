​На прошлой неделе в Армении погибли 7 военнослужащих

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ На прошлой неделе, с 25 апреля по 1 мая, в Армении зафиксировано 7 случаев гибели военнослужащих.

Как передает Report, о последнем инциденте оборонное ведомство Армении сообщило в воскресенье.

После армянской вооруженной провокации на линии соприкосновения войск в Ходжавенде погиб военнослужащий Ашот Зограбян. До этого противник потерял 5 военнослужащих: 24-летний Тигран Погосян, 44-летний Арам Арушанян, 20-летний Айк Минасян, 19-летний Гарик Мовсисян и 48-летний Вазген Арутюнян.

Случай гибели военнослужащего также зафиксирован в одной из воинских частей Минобороны Армении. По официальной версии, 25 апреля в кузове ГАЗ-66 был обнаружен труп военнослужащего срочной службы Ованеса Петросяна.