На линии соприкосновения войск пройдет мониторинг

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 17 марта планируется провести мониторинг на линии соприкосновения войск близ села Мязям Газахского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С азербайджанской стороны мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Петер Сведберг и Саймон Тиллер.

С противоположной стороны линии фронта мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Евгений Шаров.