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    На линии соприкосновения войск пройдет мониторинг

    Мониторинг планируется провести на линии соприкосновения войск близ села Мязям Газахского района.

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 17 марта планируется провести мониторинг на линии соприкосновения войск близ села Мязям Газахского района.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С азербайджанской стороны мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Петер Сведберг и Саймон Тиллер.

    С противоположной стороны линии фронта мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Евгений Шаров.

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