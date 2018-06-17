Минобороны: Радиолокационные станции войск ПВО Азербайджана держат под контролем воздушное пространство страны

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Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сегодня некоторые местные электронные информационные средства тиражировали распространённую армянской прессой новость о якобы совершении полетов «истребителей» Армении над Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

"Радиолокационные станции (РЛС) Войск Противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана держат под постоянным контролем воздушное пространство страны, в том числе Ходжалинский аэропорт, отслеживают движение всех авиационных средств, а информация о маршрутах любых полетов немедленно и в автоматическом режиме передается в командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС)", - отмечает министерство.

"На фото- и видеокадрах Ходжалинского аэропорта, сделанных специальными техническими средствами 16-го и 17-го июня, наличие какого-либо истребителя не наблюдается. Вблизи взлетно-посадочной полосы (ВПП) наблюдаются находящиеся там один учебный самолет L-39, два учебно-тренировочных самолета Як-52, один легкий прогулочный самолет CH-701, а также многоцелевой вертолет Ми-8 старого производства, которые долгое время не привлекались к полетам. Целенаправленное распространение противником подобных новостей провокационного характера направлено на усиление напряженности на линии фронта, в связи с чем просим местных средств массовой информации (СМИ) не реагировать на подобную информационную авантюру Армении", - отмечается в заявлении Минобороны.